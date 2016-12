Enzklösterle Wohlfühlen und gut versorgt sein

Breitbandausbau große Aufgabe

Nych kam aus kommunaler Sicht auf Enzklösterle zu sprechen und charakterisierte dieses mit der Zusicherung: "Enzklösterle wird auch in Zukunft ein Ort bleiben, in dem wir uns wohl fühlen und in dem wir uns gut versorgt wissen". In Verbindung damit brachte sie insbesondere die gesundheitliche Versorgung in der Hoffnung auf eine baldige ständige Wiederbesetzung der Praxis des verstorbenen Arztes Peter Hildebrand, für die es Initiativen im Kreis Calw und auch in der Bad Wildbader Ärzteschaft gebe. Mit dazu gehören Nych zufolge das Angebot der örtlichen Apotheke und Hilfen für einen längstmöglichen Aufenthalt älterer Mitbürger in der Heimatgemeinde im Rahmen eines barrierefreien und betreuten Wohnens. Eine Möglichkeit dazu biete sich mit der medizinischen Betreuung seitens der Diakoniestation und mit einer hauswirtschaftlichen Nachbarschaftshilfe.

Als große Aufgabe für das kommende Jahr bezeichnete die Bürgermeisterin den Breitbandausbau in der Gemeinde. Und zwar mit dem Aufbau eines entsprechenden Versorgungsnetzes zunächst in Poppeltal und Gompelscheuer und danach flächendeckend in der Gesamtgemeinde. "Seit Jahren arbeite ich an dem Ziel, ganz Enzklösterle mit Internet zu versorgen. Es galt und gilt fast unüberwindbare Hindernisse zu meistern. Für die Zukunft von Enzklösterle und für die Zukunft von uns allen persönlich ist es unerlässlich, breitbandmäßig gut aufgestellt zu sein", so Nych. Ihr Dank galt allen, die sich für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft engagieren und sich in diese einbringen sowie den mit der Vorbereitung und Abwicklung des Seniorennachmittags befassten Mitbürgern.

Mit einer weiteren Bewirtung, unterhaltsamen Beiträgen des Musikvereins unter der Leitung seines noch neuen Dirigenten Péter Vámosi und einem Schlusswort von Pfarrer Kohnle endete der Nachmittag.