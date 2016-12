Enzklösterle Waldweihnacht auf der Erdbeerplatte begeistert Besucher

Bläsergruppe des Musikvereins tritt auf

"Zu Weihnachten gehört in allererster Linie die Weihnachtsgeschichte", stellte der Pfarrer nach von einer Bläsergruppe des Musikvereins vorgetragenen weihnachtlichen Weisen fest und las diese aus dem Lukas-Evangelium.

In seiner Andacht wandte sich Kohnle konkret den zur Krippe gekommenen Hirten zu. Aufgefallen sei ihm, dass für diese mit dem Besuch der Krippe etwas anders geworden sei und sie als Andere zur Arbeit zurückgekehrt seien. "Sie kommen und sie gehen anders zurück, sie preisen und loben Gott", so Kohnle über die Hirten. Seine Bitte und Empfehlung an die Besucher der Waldweihnacht war, es den Hirten gleich zu tun und als von der Krippe und von der Liebe Gottes veränderte Menschen zu leben.