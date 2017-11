Enzklösterle Von Barockmusik bis zum Gospel

Bei einem musikalischen Ausschnitt aus "A whole new world" aus dem Film "Aladin und die Wunderlampe" brillierten Nicole Haag-Lutz (Querflöte), Christina Schmid (Altsaxofon) und Tobias Merkle (Trompete) als Solisten. Vor dem letzen Musikstück dankte Huber der evangelischen Kirchengemeinde sowohl für die Überlassung der Kirche für dieses Konzert als auch für die Nutzung des Gemeindehauses als Ausweichlokal für die Proben der Kapelle. Äußeres Zeichen des Dankes war ein Präsentkorb, den Huber an Kohnle auch für den Kirchengemeinderat mit den Worten "Diesen könnt ihr in der nächsten Kirchengemeinderatssitzung nach Lust und Laune genießen" übergab.

Den musikalischen Abschluss des Programms bildeten der Gospel "O Happy day" von Ted Parson, bei dem die Konzertbesucher begeistert mitklatschten und mitsangen. Doch damit durften die Musiker den Altarraum noch nicht verlassen, sondern erst nach den drei mit kräftigem Applaus erklatschten Zugaben "Nun danket alle Gott" sowie nochmals "O happy day" und "Concerto d’Amore".