Die derzeit größte Baustelle in der Gemeinde Enzklösterle ist der Umbau des bisherigen Kunstrasensportplatzes zum Naturrasenplatz. Der schadhaft gewordene, mehr als 30 Jahre alte Kunstrasen machte das Areal schon seit geraumer Zeit unbespielbar. In den vergangenen Wochen wurde der Platz abgetragen und entsorgt. Vor Kurzem wurden die Wasserleitungen für die Beregnungsanlage sowie die Drainagen eingebaut. Auf einer Schotterschicht von zehn Zentimetern wird im kommenden Frühjahr die Rasentragschicht eingebracht und der Rasen eingesät. Die Verbindung zwischen der Gemeinde Enzklösterle als Bauherrin zur Firma Tennis- und Sportplatzbau Turnier aus Baiersbronn hält Gemeinderat Andreas Knaus. Er ist gleichzeitig Vorstandsmitglied im Sportverein Enzklösterle. Seiner Einschätzung zufolge wird der Rasenplatz im Herbst dieses Jahres bespielbar sein. Den Auftrag zum Umbau des Kunstrasen- in einen Rasenplatz hatte der Gemeinderat am 27. September vorigen Jahres zum Angebotspreis von rund 186 500 Euro der Firma Turnier erteilt (wir berichteten). Unter Berücksichtigung eines Zuschusses aus dem Ausgleichstock für finanzschwache Kommunen beläuft sich der Eigenanteil der kleinen Gemeinde im Oberen Enztal auf ungefähr 27 500 Euro. Foto: Ziegelbauer