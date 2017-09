Enzklösterle Über 1000 Unterschriften für Arztpraxis

Bei derzeit 1278 Einwohnern in Enzklösterle meldete Bürgermeisterin Petra Nych 1020 Unterschriften. Womit allein in der vergangenen Woche vor Abschluss der Aktion nochmals rund 220 Unterschriften hinzukamen.

Initiatoren der Unterschriftenaktion sind Bürgermeisterin Petra Nych, Claudia Ollenhauer als Sprecherin der Leitbildgruppe Infrastruktur, Magdalene und Martin Kohnle sowie Annemarie Knaus vom Arbeitskreis Soziales. Gestartet wurde sie mit dem Ziel, die Wiederbesetzung der Kassenarztpraxis nach dem Tod von Peter Hildebrand im August des vergangenen Jahres zu erreichen.

Die Initiatoren der Unterschriftenaktion legen Wert auf die Feststellung, dass nicht nur die Bewohner Enzklösterles davon betroffen sind, sondern auch medizinisch zu versorgende Urlaubs- und Feriengäste – bei etwa 75 000 jährlichen Übernachtungen – sowie Patienten aus der näheren Umgebung. Aus ihrer Sicht ist die medizinische Versorgungslücke durch Ärzte in der Region kaum zu schließen. Von Patienten überlaufene Arztpraxen und unzumutbar lange Wartezeiten auf Behandlungstermine seien die Folge, weshalb sich Patienten vermehrt an die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Pforzheim, Neuenbürg und Freudenstadt wenden würden.