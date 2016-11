Enzklösterle "Taj Mahal" besucht

Ziel war die Metropole Delhi im Norden Indiens. Insgesamt gab es sieben Konzerte, zahlreiche Vorführungen und Workshops an Schulen. Der Tournee gingen Probephasen in Weil der Stadt, Ochsenhausen und Trossingen voraus.

Das vielseitige Repertoire beinhaltete neben zeitgenössischer Originalmusik für Akkordeon auch klassische und folkloristische Werke. Ein Höhepunkt des Konzertprogramms war die Auftragskomposition "KaHaNi" (Hindi für "Geschichte") aus der Feder des Bundesdirigenten und zeitgenössischen Komponisten Stefan Hippe. Neben dem Besuch des bekannten "Taj Mahal" in Agra und dem "Palast der Winde" in Jaipur standen unter anderem auch der "Lotustempel" und das "Rote Fort" in Delhi auf dem Programm.

Überwältigt von der Gastfreundschaft, den vielen neuen Eindrücken, der fremden Kultur sowie den vielen Sehenswürdigkeiten landeten die Spieler nach zwölftägigem Aufenthalt in Indien wieder in Frankfurt.