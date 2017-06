Enzklösterle Stimmungsvolle Feier zum Sommerauftakt

Jahrzehntelange Tradition

Helmut Schäfer als Vorsitzender des Dehoga-Ortsverbands moderierte die gut besuchte Veranstaltung und erinnerte dabei an die jahrzehntelange Tradition der Sonnwendfeiern im Ort. Schon zu Beginn der Veranstaltung befeuchtete eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr das Gelände rund um den von Friedrich Schraft aufgebauten großen Holzstoß, um Brandrisiken im trockenen Gelände auszuschließen. Beifall von den Besuchern der Veranstaltung gab es für die mehreren Auftritte der Jagdhornbläsergruppe "Frauenwald" der Kreisjägervereinigung Calw, die auf Wunsch von Helmut Schäfer zum Abschluss des Abends dem verstorbenen langjährigen Leiter der Simmersfelder Jagdhornbläser, Walter König, ein "Halali" widmeten. Über viele Jahre hatte diese Gruppe viele Veranstaltungen in Enzklösterle begleitet.

Eine Premiere bei der Sonnwendfeier in Enzklösterle war in diesem Jahr, dass Besucher des Abends den großen Holzstoß in Brand setzten. Sie formierten sich, ausgestattet mit vom Dehoga-Ortsverband bereit gestellten Fackeln, zu einer Polonaise und entzündeten zu den Klängen der Jagdhornbläser den Holzstoß, dessen Flammen meterhoch in den Abendhimmel loderten und mit den bei Einbruch der Dunkelheit von Friedrich Schraft entfachten Schwedenfeuern für ein stimmungsvolles Ambiente sorgten.