Enzklösterle Neue Schilder für den Ortseingang

Und zwar in einer von vier Varianten – von traditionell bis modern mit unterschiedlichen Materialen: von Holz über Stein bis hin zu Metall. Die Kosten belaufen sich auf 500 bis 1400 Euro je Schild.

Benötigt werden drei Schilder für die Ortseinfahrten aus den Richtungen Bad Wildbad, Simmersfeld und Freudenstadt. Kennworte für die vier Vorschläge, wie sie auf der von Dieter Türk eingerichteten Homepage oder im Lesesaal ausgedruckt auf Papier zu sehen sind, sind "Schwarzwald", "Stein", "Modern" und "Floß".

Die Variante "Schwarzwald" aus Holz mit Kosten von etwa 1400 Euro je Schild erinnert an frühere Begrüßungsschilder, die vor Jahren wegen ihres desolaten Zustandes abgebaut wurden. Auch eine neue Variante dieser Art weise Gubser zufolge vor dem Hintergrund von Witterungseinflüssen eine Haltbarkeit von nur etwa sechs Jahren auf. Im Bereich "Petersmühle" lagernde und kostenlos zu erhaltende große Steine könnten für die Variante "Stein" mit entsprechenden Metallplatten versehen werden, womit insgesamt Kosten von etwa 700 Euro pro Schild entstünden.

Die Metall-Variante "Modern" würde 500 Euro pro Schild kosten. Bei der vierten Variante "Floß" würden die Schilder auf von Forstrevierleiter Stefan Waidelich kostenlos zur Verfügung gestellte Holzstämme geschraubt. Pro Schild würden dabei Kosten von 700 Euro entstehen.

Zum Verfahren kündigte Bürgermeisterin Petra Nych eine Beratung dieser Sache bei einer Klausursitzung an, zumal eine Finanzierungsmöglichkeit außerhalb des kommunalen Haushaltes ausscheide, was auch Stephan Köhl als Chef der Touristik Bad Wildbad bestätigte.

Günstigere Banner nicht geeignet

Gemeinderat Sebastian Frey konnte sich Begrüßungsschilder in Stelen- oder Bannerform als kostengünstigere Lösung vorstellen, was jedoch bei der Aussprache nicht weiter verfolgt wurde. Gubser zufolge sei eine solche Variante auch schon in der Arbeitsgruppe angesprochen, dann aber wieder aufgegeben worden. "Wir wollen etwas Festes, Banner werden ausgetauscht", so "Kümmerer" Gubser.