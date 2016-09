Enzklösterle Martin Kohnle ist Seelsorger zum Anfassen

"Gott schauen ist das Thema dieses Gottesdienstes", führte Kohnle zu Beginn seiner Predigt aus und kam auf die Begegnung des Propheten Elia mit König Ahab am Berg Karmel zu sprechen. Er ermutigte die zahlreichen Besucher, Erfahrungen mit Gott zu machen.

Der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Jens Mohr blickte auf den Dienstbeginn von Kohnle und damit auf den Tag zurück, an dem die Familie mit ihren Kindern ins Pfarrhaus in Enzklösterle einzog. In einem von Mohr übermittelten Grußwort dankte Dekan Joachim Botzenhardt Pfarrer Kohnle für seinen treuen Dienst in Enzklösterle. Er schrieb: "Danken möchte ich für Ihren engagierten und authentischen Dienst. Dafür, dass und wie Sie für viele ein Seelsorger zum Anfassen waren und sind. Ein Seelsorger, mit dem man ›schwätzen‹ kann, ein Gemeindehirte, nahe am Wort Gottes und nah bei den Leuten zugleich."

269 Taufen