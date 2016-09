Enzklösterle Kunstrasenplatz wird umgebaut

Aufwertung des Ortsbildes

Auf Nachfrage war von Bürgermeisterin Petra Nych zu hören, dass die im Jahr 1984 mit dem Sportverein Enzklösterle abgeschlossene Pflegevereinbarung den neuen Verhältnissen angepasst werde. Sie sah den Platzumbau als eine Aufwertung des Ortsbildes.

Nych betonte, dass der neue Rasensportplatz allen an der Benutzung interessierten Gruppen und Vereinen aus der Gemeinde und damit auch der Schule zur Verfügung stehen werde.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung galt dem am 9. August verstorbenen Gemeinderatsmitglied Peter Hildebrand ein ehrendes Gedenken. Als Nachfolger wird in der Oktobersitzung des Gremiums Karl Merkle verpflichtet.

In der Bürger-Frage-Viertelstunde erinnerte Claudia Ollenhauer an ihre bei der vergangenen Sitzung vorgetragenen Bedenken wegen der starken Ausbreitung des Springkrautes – insbesondere an Wanderwegen. Diese Feststellung werde von der Forstverwaltung geteilt, die dagegen vorgehen wolle, erklärte dazu die Rathauschefin.

Mit der Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der sogenannten Simmersfelder Steige knüpfte Gemeinderat Dieter Hoffmann an eine Frage und Anregung von Ollenhauer bei der Gemeinderatssitzung im Juli an. Dabei verwies er auf die Zunahme von in diesem Bereich angefahrenem Wild. Auch die starke Lärmbelästigung der Anwohner spreche für eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Gemeinderat Steffen Frey zufolge sehen sich Anwohner am Hummelbergweg ebenfalls von starkem Verkehrslärm belästigt, weil auf den letzten 300 Metern der Ortsdurchfahrt in Richtung Gompelscheuer wohl stark beschleunigt und damit zu schnell gefahren werde. Gemeinderat Andreas Knaus erinnerte an die baldige Umsetzung der Instandsetzung der Hütte beim Rotwildgehege.