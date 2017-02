Enzklösterle Jugendarbeit gelobt

Bürgermeisterin Petra Nych dankte der Wehr für ihren Dienst an der Allgemeinheit, lobte die intensive Jugendarbeit und kündigte Zuschüsse für den Erwerb des Lastwagen-Führerscheins an. "Als Gemeindeverwaltung sorgen wir dafür, dass sich die technische Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf einem hohen Niveau hält", versicherte sie. "In Enzklösterle ist die Feuerwehr-Welt in Ordnung", sagte der Bad Wildbader Stadtbrandmeister Tido Lüdtke zugleich in seiner Funktion als stellvertretender Kreisbrandmeister.

Nych, Schaudel und Lüdtke ehrten auch langjährige Feuerwehrangehörige. Anja Kirchhoff und Stefan Gaus erhielten das vom baden-württembergischen Innenministerium verliehene Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für ihren 25-jährigen aktiven Dienst. In Gold für ihren 40-jährigen aktiven Dienst ging diese Auszeichnung an Hartmut Keppler und Karl-Heinz Haist. Ebenfalls für 40 Jahre wurden Hermann Merkle und Eduard Korbar geehrt.

Niclas Gauß und Tobias Merkle nahmen ihre Ernennungsurkunden zu Ober­feuerwehrmännern entgegen. Der Übungsbesuch von Patrick Merkle, Alfred Luithardt, Stefan Gaus, Niclas Gauß, Hartmut Keppler, Tobias Rentschler, Sven Knöller, Reiner Schaudel und Daniel Zwink wurde mit einem Geschenk gewürdigt. Jennifer Kirchhoff wurde von der Jugendfeuerwehr in die Reihen der Aktiven übernommen.