Enzklösterle Jagdlicher Erntedank kehrt zurück

Es hatten sich mehr als 30 Besucher am Waldrand eingefunden, um die Kulisse der röhrenden Hirsche und der Schwedenfeuer am eigenen Leib mitzuerleben.

Kohnle ging zunächst auf den Lebenslauf des Heiligen Hubertus (etwa 655 bis 727) als Bischof von Maastricht und Lüttich ein und kam sodann auf die Hubertus-Legende zu sprechen.

Das auf der Waldwiese für die Andacht aufgestellte Kreuz mit dem Hirschgeweih sah Kohnle als ein Erinnerungsstück an die Jagd. Für den Jäger mache es eine Aussage über den Gesundheitszustand des Rotwildes. Die Andacht am Waldrand sei dazu da, Gott in der Natur zu begegnen.