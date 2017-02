Enzklösterle "Herzlich Willkommen im Heidelbeer-Dorf"

Gemeinderat Carsten-Bernhard Sternberg sprach sich dafür aus, auch der Mythos Schwarzwald in die Werbung einzubeziehen. Die Betreiber des Campingplatzes "Müllerwiese" hielten es für wichtig, potenzielle ausländische Gäste in ihrer Heimatsprache für einen Aufenthalt zu gewinnen. Als Sprecher einer Arbeitsgruppe im derzeit laufenden Leitbildprozess "Enzklösterle 2020" übermittelte Gubser den dort entwickelten Vorschlag zur Aufstellung von Schildern mit dem Text "Herzlich Willkommen im Heidelbeer-Dorf" an den Ortszufahrten möglichst noch in diesem oder spätestens im nächsten Jahr.

Die Forderung nach einer generellen Aktualisierung diverser touristischer Internetseiten über das Enztal kam von Friedrich Erhard vom Campingplatz "Müllerwiese". Dieter Türk erklärte sich dazu bereit, müsste aber mit entsprechenden Informationen versorgt werden.

Kritik kam aus dem Kreis der Besucher daran, dass zu Weihnachten 2016 nicht mehr alle Märchenbilder aufgestellt waren – mit der Begründung einer fehlenden Restaurierung einzelner Motive seitens Bürgermeisterin Nych. "Wir stehen unter dem Druck, dass wir Leistungen erbringen müssen, die lange nicht erbracht wurden", und "Wir müssen verstärkt Bürger in das einbinden, was notwendig ist", monierte Hoffmann.

Kräuterwoche aufwerten

Zufrieden waren die zum Touristiktreff gekommenen Gastgeber mit der Schneeräumung seitens der Gemeinde. Aber nicht mit der Räumung von Wanderwegen im Wald, für die Nych zufolge die Forstverwaltung zuständig ist.

"In irgendeiner Form müssen wir das Heidelbeer-Dorf stärker nach außen tragen", forderte Mast. Als eine Möglichkeit dazu hielt sie das kürzlich vorgestellte Heidelbeer-Logo nach der Konzeption von Renate Kappler, dessen sich die Hauseigentümer in Enzklösterle stärker bedienen sollten.

Nicht zufrieden sind die an der Ausrichtung des Kräutertags im Frühjahr beteiligt gewesenen Organisatoren und Aussteller. Deshalb will man sich seitens des Touristikvereins Möglichkeiten zur Aufwertung und zur Attraktivierung dieser Veranstaltung überlegen. Fest steht der Termin der Kräuterwoche 2017 mit der letzten Aprilwoche.

Zum Schluss der Veranstaltung war zu erfahren, dass die Ergebnisse der Gruppenarbeiten im Rahmen des Leitbildprozesses "Enzklösterle 2020 " in plakativer Form noch bis zum 12. Februar im Leseraum der Festhalle zu sehen sind und mit Anregungen ergänzt werden können.