Enzklösterle Heidelbeerfest mit Prominenz aus China

Kurz nach 14 Uhr erreichte am Samstag die von Pferden gezogene Festkutsche mit der Heidelbeerprinzessin Hannah I., mit der Heidelbeer-Oma Heidemarie Schmid und mit Entertainer und Fernseh-Moderator Hansy Vogt den Festplatz. Es folgten die Musiker der Orchestervereinigung Calmbach unter der Leitung von Sascha Eisenhut. Der Parlamentarische Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel als Schirmherr des Festes sowie Enzklösterles Bürgermeisterin Petra Nych erwarteten die Gäste. Auch der Geschäftsführer der Touristik Bad Wildbad, Stephan Köhl, und der Veranstaltungsleiter der Touristik, Winfried Hahner, waren unter den Festgästen.

"Hallo Enzklösterle - herzlich willkommen! Es ist Juli und Heidelbeerzeit in Enzklösterle", begrüßte Hahner die vielen Gäste. "Enzklösterle ist das Heidelbeerdorf", verkündete Nych. Sie verwies auf die vielfältigen Möglichkeiten, die blauen Waldfrüchte zu verarbeiten.

Fuchtel hatte die Investorin des Schwarzwald-Sanatoriums in Baiersbronn-Obertal, Wenhong Yu von der Young Merry Real International Group mit Sitz in Hangzhou/China mit Begleitern für eine Teilnahme am Heidelbeerfest begeistert. Die Gäste aus China hätten den Wunsch geäußert, an einem dörflichen Fest teilzunehmen, wofür sich das Heidelbeerfest eigne.