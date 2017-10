Enzklösterle Hauptübung der Feuerwehr Enzklösterle

Unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer verursachte in einem Haus in der Gernsbacher Steige einen Brand. Während im Keller des Einfamilienhauses Möbel und weitere eingelagerte Gegenstände Feuer fingen, ergriff starke Rauchentwicklung auch die oberen Stockwerke, so die Annahme bei der Hauptübung. Als die Einsatzkräfte den Brandort erreichten, erfuhren sie, dass drei Bewohner vermisst werden. Und da Menschenrettung Priorität hat, schickte Einsatzleiter Daniel Zwink einen ersten Trupp unter Atemschutz in das Gebäude, um die Vermissten zu suchen. Gleichzeitig alarmierte er die Schnelleinsatzgruppe des Ortsverbandes Oberes Enztal vom Deutschen Roten Kreuz.

Einsatzübung in schwierigem Gelände

Parallel dazu wurde die Wasserversorgung rund um das Gebäude aufgebaut, zumal es sich in Waldrandlage befindet. Bei den benachbarten Häusern galt es eine Riegelstellung zu errichten, der Funken- oder Flammenüberschlag verhinderte. Allerdings stellte die Topographie die Feuerwehrleute vor eine Herausforderung.