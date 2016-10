Enzklösterle Gesunde Ernährung wird gefördert

Somit kann laut Mitteilung sichergestellt werden, dass man diese Aktion auch im nächsten Schuljahr weiterführen kann, und die Schüler ihre wöchentliche Ration an Obst und Gemüse erhalten.

Nach der Anlieferung geht die Arbeit erst richtig los: Das Obst und Gemüse muss gewaschen und in mundgerechte Stücke geschnitten werden. Außerdem mundet es erst dann so richtig, wenn es liebevoll serviert wird. Anne Bertsch hat sich für dieses Schuljahr noch einmal dazu bereit erklärt, diese Arbeit zu übernehmen. Unterstützung erhält sie von Yvonne Huber. Wer mithelfen will, kann sich bei der Schulleitung melden.

In der ersten Woche mussten Äpfel, Bananen und Mandarinen/Clementinen vorbereitet werden, in der zweiten konnten sich die Schüler dann über Gurken, Möhren, Mandarinen, Bananen und Trauben freuen. Das Obst und Gemüse wurde in den Pausen verteilt und nach kürzester Zeit waren die Teller leer.

Wert wird darauf gelegt, dass die Spender unterstützen und helfen, den Kindern ein gesundheitsförderliches Ernährungsverhalten zu vermitteln.