Enzklösterle Gemeinde würdigt starkes Ehrenamt

Enzklösterle. Im Vordergrund standen dabei ausnahmsweise einmal die, deren Engagement nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit abläuft, sondern für die Bewohner eine Selbstverständlichkeit ist, teilweise sogar im Verborgenen erfolgt und trotzdem die Gemeinde wirkungsvoll entlastet.

So hatte Nych für den Donnerstagabend und damit schon zum dritten Mal nach 2013 und 2015 zahlreiche engagierte Mitbürger zum "Ehrenamtsabend" in die von Hallenpächterin Nicolette Kern herbstlich dekorierte Festhalle eingeladen, um ihnen die Anerkennung und den Dank der Gemeindeverwaltung zu übermitteln. Begrüßt wurden sie dort von den Aktiven des Musikvereins Enzklösterle unter der Leitung seines Vize-Dirigenten Benedikt Tobler.

"Es ist einiges ehrenamtlich geschafft und erledigt worden in Enzklösterle. Sei es bei der Übernahme von Blumenpatenschaften, beim Bauen von Bänken für den Heidelbeerweg, bei der freiwilligen Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen oder beim Dekorieren von Räumen", führte die Bürgermeisterin aus. Sie umschrieb damit die große Bandbreite des ehrenamtlichen Engagements und fügte an: "Sie haben das aus Eigeninitiative für die Allgemeinheit gemacht, zu der Sie auch selber gehören. Und damit machen sie das Leben hier in Enzklösterle für uns alle schöner und einfacher." Damit werde Gemeinschaft geprägt und es würden Menschen zusammengebracht. Die wichtigsten Dinge ließen sich mit Geld nicht kaufen: Liebe, Gesundheit, Familie, Freundschaft und das Ehrenamt. "Wir wissen das, und deswegen geht es an diesem Abend einmal ausschließlich um Sie", so Nych weiter. So wolle man mit dieser Veranstaltung das Ehrenamt ins Bewusstsein rücken. Jeder könne mit seinen ganz eigenen Fähigkeiten die Gesellschaft ein Stück bereichern. Das Ehrenamt stehe stellvertretend für die Einstellung zum Leben und damit zur Gesellschaft.