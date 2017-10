Enzklösterle "Friedenstanne" wird am 16. Dezember offiziell vermessen

Geringe Kosten

Das in diesem Jahr erstmals laufende Weihnachtsbaum-Preisrätsel stellten Schäfer, Bürgermeisterin Petra Nych und der Bad Wildbader Touristikchef Stephan Köhl bei der Gemeinderatssitzung im Lesesaal der Festhalle vor. "Dieser Programmpunkt des Weihnachtsmarktes kostet die Gemeinde kein Geld", bemerkte dazu Helmut Schäfer. Und zwar deshalb, weil die Preise dafür insbesondere von Restaurants und Hotels in Enzklösterle gespendet werden. Lediglich einen Ehrenpreis mit sicherlich nur geringen Kosten erbat sich Schäfer von der Gemeinde: Einen Christbaum für den ersten Preisträger und damit für jenen Teilnehmer am Preisrätsel, der mit seiner Schätzung der von einem Experten ermittelten Baumhöhe am nächsten kommt.

Nych sieht in diesem Preisrätsel eine Bereicherung des Weihnachtsmarkts und hofft auf eine zahlreiche Beteiligung der Besucher dieser Veranstaltung und derjenigen, die ihren Tipp schon vorher abgeben wollen – über eine noch festzulegende Internet-Adresse und über in der Touristik in Enzklösterle aufliegende Lösungszettel. Der Start der Aktion wird noch bekannt gegeben. Vormerken sollten sich Teilnehmer am Weihnachtspreisrätsel allerdings schon jetzt den Samstag, 16. Dezember, mit der offiziellen Vermessung der Tanne gegen 19 Uhr.