Enzklösterle Förderantrag kann gestellt werden

Bürgermeisterin Petra Nych informierte das Gremium über das Ergebnis der Bedarfsumfrage bei Gewerbebetrieben und ähnlichen Unternehmen. Diese sei anfangs etwas schleppend abgelaufen, habe aber jetzt erfolgreich beendet werden können.

Mit diesen Unterlagen könne der Förderantrag gestellt werden und die ingenieurmäßige Detailplanung laufen, deren Ergebnis in einer Bürgerversammlung vorgestellt werde. "Danach bauen wir!", so Bürgermeisterin Nych. Sie hoffte, dass Poppeltal und Gompelscheuer noch in diesem Jahr an das Netz angeschlossen werden können.

Eröffnung am 30. Juni