Enzklösterle Feuerwehr bekommt ein neues Auto

Enzklösterle. Abgeholt haben das Fahrzeug in Mühlau in Sachsen bei der Firma Ziegler Kommandant Reiner Schaudel und Vizekommandant Daniel Zwink zusammen mit ihren Feuerwehrkameraden Markus Janssen, Karl-Heinz Haist, Nicolas Gauß, Patrick Merkle und Alfred Wurster.

Tour nach Sachsen

Eigentlich hätte das neue Fahrzeug schon seit sechs Monaten im Feuerwehrgerätehaus in Enzklösterle stehen sollen. Die um etwa ein halbes Jahr verzögerte Auslieferung egalisierte die Firma Ziegler mit der Überlassung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF), das jetzt dem Unternehmen zurückgegeben wurde. Sehr früh am Donnerstagmorgen begann für das Abholteam die Fahrt in einem Kleinbus nach Mühlau, wo das neue Gefährt noch am Nachmittag besichtigt und auf die Vollständigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung hin überprüft wurde.