Enzklösterle Ex-Bürgermeister berichtet über Erlebnisse in Nord-Ghana

Manfred Wägerle, ehemaliger Bürgermeister von Enzklösterle, hatte schon immer eine Affinität zu Afrika. Seit seinem fünfjährigen Einsatz in Kamerun als Finanzchef der "Presbyterian Church in Cameroon" war er immer wieder unterwegs – sei es besuchsweise, aber meistens im Missionseinsatz als Berater, Finanzprüfer oder Internatsleiter für Missionarskinder. Dadurch konnte er schon mehr als 15 Länder in Afrika kennenlernen.

Bibel übersetzt

Dieses Mal nimmt Wägerle die Besucher des Vortrags mit nach Ghana, besser gesagt in das unwirtliche Tumu in Nord-Ghana. Dort wurde nach dem Neuen Testament nunmehr auch das Alte Testament in die dortige Stammessprache übersetzt und 2014 feierlich an die Bevölkerung übergeben.