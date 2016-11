Enzklösterle "Eine weitere Konsolierung ist schwierig umzusetzen"

Davon entfallen in Einnahmen und Ausgaben jeweils etwa 3,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt mit einem Plus von etwa 227 000 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz und circa 546 000 Euro auf den Vermögenshaushalt. Das bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz gerundet 72 000 Euro Wenigerausgaben. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf rund 1 88 000 Euro und die Zuführung zur allgemeinen Rücklage auf etwa 20 400 Euro.

Dieses Ergebnis konnte Horn zufolge insbesondere durch eine Mehreinnahme der Gewerbesteuer aus der Nachzahlung von rund 200 000 Euro erreicht werden. Damit beliefen sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf etwa 400 000 Euro.

Den größten Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 24,51 Prozent verursachten die Personalausgaben mit um die 813 000 Euro, gefolgt von den sächlichen Ausgaben und dem Betriebsaufwand mit etwa 700 000 Euro (21,03 Prozent).