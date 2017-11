Enzklösterle Eine Lehrstunde zum flüssigen Brot

Zusammen mit Gastkoch Matthias Fischer vom Enztal-Hotel hatte Löwen-Wirt und Küchenchef Peter Freund ein Fünf-Gänge-Menü zubereitet, das für alle Gäste zu einem kulinarischen und nicht alltäglichen Hochgenuss wurde. Zwischen den einzelnen Gängen erläuterte Zimmermann die Herkunft des Bieres, das Reinheitsgebot sowie die Auswirkungen der verwendeten Aromen. In souveräner Art lehrte sie den Gästen die Wahrnehmung des "häufig und zu Unrecht unterschätzten Geschmackserlebnisses des flüssigen Brots", klärte über so manchen Mythos des Bieres auf und berichtete von ihrer Teilnahme als einzige Frau bei der Weltmeisterschaft 2015 der Biersommeliers in Brasilien, wo sie mit dem dritten Platz sogar bis aufs Siegertreppchen schaffte.

Am Ende des Abends konnten die Gäste der Empfehlung von Brauerei-Vertreter Oliver Hamp dann tatsächlich Glauben schenken: Nämlich, dass man nicht immer nur Wein zu einem exklusiven Menü reichen sollte: "Ein gutes und passendes Bier kann den Genuss gleichermaßen unterstreichen." Und dies nicht zuletzt aufgrund des neuen Wissens, dass ein Glas Bier täglich laut Zimmermann das Leben um etwa sechs bis sieben Jahre verlängern soll.