Enzklösterle Eigenanteil von 30 000 Euro

Der Beschluss des Gemeinderats, im Kurpark einen seinerzeit sogenannten Mehrgenerationenplatz anzulegen, wurde am 22. Juli 2014 mit acht Ja-Stimmen gefasst. Gleichzeitig wurde als Standort die Fläche unterhalb der Konzertplatte bestimmt.

Der "Arbeitskreis Spielplatz" entwickelte ein Konzept für einen "Vital- und Aktivplatz". Am 21. Juli 2015 stimmte das Gremium diesem bis zu einem finanziellen Eigenanteil der Kommune mit 30 000 Euro zu. Bei der Sitzung am 27. Oktober 2015 gab es drünes Licht für den BW-Crowd-Spendenaufruf, der in dem von der BW-Bank vorgegebenen zeitlichen Rahmen eine Spendensumme von mehr als 20 000 Euro erbrachte und damit zusammen mit dem Leader-Zuschuss von rund 52 000 Euro das Projekt in greifbare Nähe rückte.

Enzklöstere. Die Freude bei Mitgliedern des seit mehr als zwei Jahren bestehenden "Arbeitskreis Spielplatz" war bei der Sitzung aber so groß, dass sie Beifall spendeten. Und zwar für den einstimmigen Beschluss des Gremiums unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Petra Nych, mit der Auftragsvergabe in das im Frühjahr zu realisierende Projekt "Vital- und Aktivplatz" im Kurpark zu starten.