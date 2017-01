Enzklösterle "Dschingis Khan" in Festhalle

Auch Frank Huber als Vorsitzender des Musikvereins schloss sich den guten Wünschen von Hoffmann für die Konzertbesucher an und moderierte das musikalische Programm: Mit traditioneller Blasmusik mit Märschen und Walzern sowie mit modernen Kompositionen wie etwa "Dschingis Khan" und mit "Udo Jürgens live".

Nicht nur mit den Musiktiteln, sondern auch mit aktuellen Zahlen und Fakten zum Schmunzeln wartete Huber auf: Mit den 21 Aktiven in der Kapelle im Alter zwischen 15 und 78 Jahren mit einem Gesamt-Lebensalter von 915 Jahren und mit ihren insgesamt 35 Kindern in den Familien. Dienstältester Musiker ist Walter Knaus, der seit 52 Jahren in den Reihen der Kapelle sitzt.

Weitere Neujahrskonzerte im Oberen Enztal gibt es am 21. Januar in der Enztalhalle mit der Orchestervereinigung Calmbach und am 28. Januar mit dem Musikverein Höfen in der Gemeindehalle.