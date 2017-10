Enzklösterle "Der rote Teppich ist ausgerollt"

Der einfachste Weg: Ein niedergelassener Arzt aus der Region stellt den Antrag auf Errichtung einer Zweigpraxis und besetzt diese mit einem oder mehreren angestellten Ärzten. Mit diesem Anliegen sei die KVBW bereits an die Hausärzte in Bad Wildbad herangetreten – die Rückmeldungen müssen noch ausgewertet werden.

Komplizierter werde es, wenn ein Arzt eine eigene Praxis in Enzklösterle eröffnen wolle. Dies erfordere aktuell – da die Bedarfszahlen "Überversorgung" signalisierten – die Feststellung des Sonderbedarfs durch den Zulassungsausschuss der KVBW.

Der dritte Weg sei der eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) mit mindestens zwei Ärzten, das durch eine Klinik etabliert wird, sozusagen eine Außenstelle der Klinik. Dieses Konzept wurde bereits mit der Sana-Klinik Bad Wildbad erarbeitet.

Die KVBW, allen voran Norbert Metke und sein Stellvertreter Joachim Fechner, sei bereit, alle drei Wege mit Enzklösterle zu gehen. Ganz aktuell werde am 12. Oktober der Zulassungsausschuss tagen, der die Weichen für die positive Feststellung des Sonderbedarfs stellen könnte.

"Die Wege sind frei geräumt. Der rote Teppich ist ausgerollt. Es kann funktionieren. Wir brauchen ›nur‹ noch die Person selbst", zeigt sich die Bürgermeisterin "hoffnungsfroh". Alles sei schon weit vorbereitet, die Praxis sei da, auch Wohnmöglichkeiten gebe es – außerdem sei nun auch klar, dass alle Sscheine mit der KV abgerechnet werden könnten, so Nych weiter, die seit einem Jahr "ununterbrochen mit Ärzten" gesprochen habe. Ein ausdrückliches Lob sprach sie der KVBW aus, die sich richtig "ins Zeug gelegt" habe. Die Unterschriften seien jetzt noch das "I-Tüpfele" gewesen.

Trotz aller Hoffnung –­ eine Prognose, wann die Praxis wieder besetzt ist, will Nych nicht abgeben. Denn hier gibt es noch eine ganz andere Problematik, erklärte Kai Sonntag, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KVBW: Derzeit würden allein in Baden-Württemberg rund 530 Hausärzte gesucht werden. Es fehle schlicht an Bewerbern, auch aus dem europäischen Ausland.