Enzklösterle Bürgerbus für Enzklösterle angeregt

Infrastrukturen würden sowohl von der öffentlichen Hand als auch von Privaten vorgehalten, führte Krauss aus. Im öffentlichen Bereich gelte es, deren Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. Im privaten Bereich zähle der wirtschaftliche Erfolg für Betreiber und Investoren.

Günstiges Bauland anbieten

Die Problematik der Wohnraumsituation hänge mit der Bauleitplanung und damit auch mit der Ausweisung von Wohnbaugebieten mit attraktiven Bauplatzpreisen zusammen, war von Krauss zu erfahren. "Mit 1 200 Einwohnern werden sich vielleicht jetzt noch vorhandene Einrichtungen nicht mehr halten lassen" und "Stillstand bedeutet Rückschritt", befürchtete Krauss. Er appellierte deshalb, die Einwohnerzahl über preisgünstige Baulandangebote zu erhöhen. Nicht zuletzt unter dem Aspekt zunehmender Arbeitsplätze in der Nachbargemeinde Simmersfeld. Voraussetzung dafür sei aber eine effiziente Vermarktung von Angeboten. Zur Erschließung weiteren Baulandes fehle der Gemeinde das Geld, bemerkte Dieter Hoffmann.

Barrierefreiheit sei sowohl im Ort als auch in Gebäuden geboten, erklärte Moderator Krauss zu diesem Themenkreis. Der ÖPNV sei hauptsächlich an den Schülerverkehr gekoppelt, machte er deutlich und räumte Bestrebungen für eine wesentliche Verbesserung nur wenig Chancen ein. "Schauen Sie, dass Sie einen Bürgerbus erhalten!", war sein Tipp unter Verweis auf den erfolgreichen Einsatz eines solchen Fahrzeuges beispielsweise in seiner Heimatstadt Bad Teinach-Zavelstein. Dabei konnte er sich die Einbeziehung der Bereiche Simmersfeld und Besenfeld vorstellen.

Hinsichtlich des Freizeitangebotes für junge Leute kam die Empfehlung, in enger Zusammenarbeit zwischen den etablierten Vereinen die Angebote und damit auch die Kräfte zu bündeln und diese Angebote gegebenenfalls in einer Broschüre darzustellen.

Dass es in Enzklösterle kaum neue Gebäude zur Verbesserung des Arbeitsplatzangebots gebe, wurde bei der Diskussion dieses Themas festgestellt. Man könne aber touristische Leistungsträger und Handwerker entsprechend unterstützen. Ein schnelles Internet, wie es jetzt für Enzklösterle angestrebt wird, sei eine Voraussetzung für die Ansiedlung von Freiberuflern, betonte Claudia Ollenhauer.

Beim Themenkreis Nachwuchskräfte/Fachkräfte wurde auch die berufliche Fortbildung angesprochen und das Fehlen von Angeboten der Volkshochschule bemängelt. Aufklärung brachte Hoffmann damit, dass die Gemeinde Enzklösterle vor geraumer Zeit aus dieser Einrichtung ausgetreten sei, weil die Volkshochschule "keine einzige Aktion" hier angeboten habe. "Das Wir-Gefühl im Ort muss aus der Bevölkerung kommen", so Werner Krauss, wofür aktive Vereine eine gute Basis seien.

In den nächsten Wochen werden sich die Arbeitskreise wieder treffen und sich dabei der Liste der "Top-10-Defizite" annehmen. Voraussichtlich im April werden die Gruppensprecher dem Gemeinderat die Ergebnisse vorstellen. Anzustreben sei in der Gruppenarbeit, dass sich für mögliche Maßnahmen auch Personen zur Verfügung stellten, die sich konkret um deren Realisierung kümmerten.

Arbeitsposter angeheftet

Die beim jetzigen Treffen der Arbeitskreise an einer Wand des Lesesaales angehefteten 15 Arbeitsposter verbleiben dort noch zwei Wochen. Damit soll Einwohnern die Gelegenheit gegeben werden, sich damit zu befassen, weitere Vorschläge auf einem speziell dafür angebrachten Poster zu notieren und sich vielleicht sogar zu einer direkten Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen zu entschließen.