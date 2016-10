Enzklösterle 50 Mal Blut gespendet

Enzklösterle (rz). Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Enzklösterle im Lehrsaal des Feuerwehrhauses wurden zwei Mehrfachblutspender geehrt. Martin Brum für 50 und in Abwesenheit Katja Zündel für zehn freiwillige Blutspenden an das Deutsche Rote Kreuz.