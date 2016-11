Endingen Polizei bestätigt: Vermisste Joggerin ist tot

Die Polizei hatte am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück am "Freiburger Weg" zwischen Endingen und Bahlingen eine Frauenleiche entdeckt.

Polizeibeamte eines 30-köpfigen Einsatzzuges fanden die tote Frau unweit eines Bestattungswaldes zwischen Endingen und Bahlingen. Dieser liegt etwa 1500 Meter südöstlich von der Stadthalle in Endingen, wo Zeugen Carolin Gruber am Sonntag angeblich zuletzt gesehen hatten. Zuvor hatte die Polizei bereits Gerüchten aus dem Internet widersprochen, wonach man bereits am Mittwoch zwischen Endingen und dem weiter nördlich gelegenen Ort Forchheim (Kreis Emmendingen) eine Tote entdeckt habe. "Das waren nur Vermessungsarbeiten", betonte Polizeisprecher Walter Roth.

Zur Leichenfundsituation hielten sich die Ermittler aus taktischen Gründen noch bedeckt: Bis in den Abend hinein wurde der abgesperrte Fundort kriminaltechnisch erfasst: Film- und Fotodokumente für die weitere Polizeiarbeit wurden erstellt, und Spuren wurden gesichert, bevor die Tote in die Rechtsmedizin nach Freiburg überführt wurde.