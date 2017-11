Endingen Mord an Joggerin: Prozess beginnt

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit die damals 27 Jahre alte Carolin G. aus Endingen (Kreis Emmendingen) nicht von ihrer sonntäglichen Jogging-Runde in den Kaiserstühler Reben zurückkehrte. Tagelang suchte die Polizei Anfang November 2016 nach der Vermissten, bis dann am vierten Tag nach ihrem Verschwinden aus angstvoller Sorge traurige Gewissheit wurde: Die junge Frau war einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen, ihre Leiche fand man in einem kleinen Waldstück in den Reben zwischen Endingen und Bahlingen am Kaiserstuhl. Offensichtliche Parallelen mit dem damals noch ungeklärten Mord an der 19 Jahre alten Studentin Maria L., die im Oktober in Freiburg ebenfalls vergewaltigt und getötet worden war, gab es damals zwar nicht. Dennoch versetzte der Mord an Carolin G. eine ganze Region in Schrecken und verunsicherte die Bevölkerung massiv, da nicht mit letzter Sicherheit klar war, ob nicht doch ein Serientäter sein Unwesen trieb.

Erst Anfang Juni 2017 konnte die Sonderkommission Erle der Freiburger Polizei nach akribischen Ermittlungen den mutmaßlichen Mörder von Carolin G. fassen. Der rumänische Lkw-Fahrer Catalin C. (40) wurde – unweit einer Firma, in der sein Opfer beschäftigt war – an seinem Arbeitsplatz in Endingen verhaftet, ohne Widerstand zu leisten. Sechs Monate nach Hussein K. aus Afghanistan, dem mutmaßlichen Mörder von Maria L., kam nun auch der Mann hinter Gitter, der Carolin G. mit einer Eisenstange aus dem Bordwerkzeug seines Lastwagens erschlagen haben soll. In die Trauer um die beiden Mordopfer mischte sich ein Gefühl der Erleichterung darüber, dass nun kein frei herumlaufenden Sex-Täter mehr im Freiburger Raum für Angst und Unruhe sorgte.

Angeklagter soll auch in Kufstein eine Frau getötet haben