Endingen Mord an Joggerin: Prozess beginnt

Die Anklage lautet auf Mord und besonders schwere Vergewaltigung. Die 27 Jahre alte Frau war Anfang November vergangenen Jahres in Endingen vergewaltigt und getötet worden. Dem Verdächtigen wird zudem der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Januar 2014 im rund 400 Kilometer von Endingen entfernten Kufstein in Österreich zur Last gelegt. Der Mann war im Juni dieses Jahres bei Freiburg festgenommen worden, er sitzt seither in Haft.

Lebenslange Haft droht

Die Leiche der Frau in Endingen war nach einer tagelangen Suchaktion in einem kleinen Waldstück in den Weinbergen des 9000 Einwohner zählenden Ortes gefunden worden. Die Frau war alleine joggen und nicht wieder zurückgekehrt.