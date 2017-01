Endingen Mord an Carolin G. weiter ungeklärt

Einen Zusammenhang mit dem bis heute ungeklärten Sexualverbrechen im schweizerischen Emmen (Kanton Luzern) gebe es nicht, betonte Roth weiter. Dort wurde im Sommer 2015 eine junge Frau vergewaltigt – als Folge der Tat ist sie vom Kopf abwärts gelähmt.

Der Fall in der Schweiz war auch bereits mit dem Mord an der Freiburger Medizinstudentin Maria L. in Verbindung gebracht worden. Der mutmaßlicher Täter von Freiburg, der afghanische Flüchtling Hussein K. sitzt zwischenzeitlich in Haft.