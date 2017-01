Endingen Ist das der Mörder von Carolin G.?

Zudem gebe es weitere Parallelen: Beide Opfer seien an einem Wochenende – also in der Ruhezeit für Lkw - gestorben, beide Tatorte lägen in der Nähe von Autobahnen, in beiden Fällen habe der Täter gewisse nähere Ortskenntnisse gehabt. Und: Die Eisenstange im österreichischen Mord sei ein Zubehörteil eines Lkw gewesen. Nun, so Mächtel, laufe eine umfassende Untersuchung von Speditionen und Unternehmen, um mögliche Hinweise auf einen tatverdächtigen LKW-Fahrer zu bekommen. „Das ist aber noch sehr vage“, betonte Mächtel am Donnerstag. Auch Verkehrsüberwachungssysteme würden abgeglichen, so die Polizei. Die Wahrscheinlichkeit, dass der mutmaßliche Sexualmörder der Freiburger Studentin Maria L. (19), Hussein K., für die Tat in Endingen ebenfalls verantwortlich sei, werde dagegen durch die neuen Hinweise geringer: Zum Zeitpunkt der Ermordung von Lucile K. saß der junge Afghane in Griechenland im Gefängnis.

Zusammenarbeit mit Behörden in Österreich

Die "SoKo Erle" der Freiburger Polizei ermittelt nun in enger Zusammenarbeit mit den Behörden in Österreich weiter, so die Freiburger Polizei am Donnerstag: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mörder von Carolin G. in Endingen und der Studentin Lucile K. in Kufstein der gleiche Mann ist, sei sehr hoch, so Mächtel. In Österreich wurde vor drei Jahren mit einem Phantombild ergebnislos nach dem verdächtigen Mann gesucht: Demnach soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten Brillenträger mit kurzem Haar, einer Baseball-Kappe, einem gelben Pulli, dunkler Jacke und einem auffälligen „Hitlerbärtchen“ gehandelt haben. Die Freiburger Behörden haben zunächst jedoch auf eine Veröffentlichung der Phantomzeichnung verzichtet: Sie sei aufgrund einer Aussage von Zeugen aus der Tatnacht entstanden, die den Mann nur im Dunkeln gesehen haben, und sie sage möglicherweise nichts mehr über das heutige Aussehen des Gesuchten aus, so Polizeisprecher Walter Roth.

Ähnlich wie der Mord an Carolin G. wurde auch die Tat in Kufstein vom ZDF in der Sendung „Aktenzeichen xy...ungelöst“ vorgestellt. Damals gingen rund 80 Hinweise bei der Polizei ein, zum Täter führte keiner davon. Im Mordfall Lucile K. ist eine Belohnung von 10.000 Euro für entscheidende Hinweise ausgelobt worden. Im Mordfall Carolin G. haben Behörden und Privatpersonen mittlerweile über 28.000 Euro ausgelobt.