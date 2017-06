Endingen/Freiburg Kannte Carolin G. ihren Mörder?

Sieben Monate nach dem brutalen Sexualmord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg hat die Spur 4334 die Ermittler auf eine heiße Fährte gelockt: Seit Samstag sitzt ein rumänischer Lkw-Fahrer in Haft. Ihm wird nicht nur der Mord an der 27-jährigen Joggerin Carolin G. zur Last gelegt, sondern auch der an der 20 Jahre alten französischen Austauschstudentin Lucille K. im Januar 2014 in Kufstein/Tirol.

Hat der 40-Jährige weitere Taten begangen?

Rumänische Medien mutmaßen zwischenzeitlich, dass der Mann in seiner Heimat als Täter in weiteren ungeklärten Mordfällen an Frauen im Alter zwischen 29 und 40 Jahren infrage kommen könnte. Die Verbrechen ereigneten sich zwischen den Jahren 2000 und 2004, berichtet die rumänische Zeitung "Vremea Noua".