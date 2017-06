Endingen Fernfahrer soll Carolin G. getötet haben

Und genau diese genetische Spur brachte den ersten entscheidenden Hinweis: Ein Datenabgleich zeigte Übereinstimmungen mit einer Tat in Kufstein. 2014 war dort eine 20 Jahre alte Frau aus Lyon missbraucht und mit einer Eisenstange erschlagen worden. Ähnlich wie in Endingen habe der Mord an der französischen Austauschstudentin die kleine Stadt mit 18.000 Einwohnern nahe der bayrischen Grenze damals in große Aufregung versetzt, sagt der Leiter des Landeskriminalamts Tirol, Walter Pupp.

"Ein ungeheures Unsicherheitsgefühl lastete auf der Bevölkerung."Die österreichischen Polizisten stellten den deutschen Kollegen 50.000 Lkw-Maut-Daten zur Verfügung. Das war nach dem DNA-Treffer im Rückblick der zweite entscheidende Schritt für die Ermittler. Die Beamten hätten zunächst die Lastwagen herausgefiltert, die zur Tatzeit des Mordes in Kufstein waren und sich dort wegen des Fahrverbots am Wochenende auch hätten aufhalten müssen. Zudem habe man ein bestimmtes Fabrikat ausmachen können, dem man die Tatwaffe Eisenstange zuordnen konnte, sagt Kerber.

Im nächsten Schritt seien Speditionen angeschrieben worden, die in Frage gekommen seien."Konkretisiert hat sich die Spur zu dem jetzt Festgenommenen am Mittwochvormittag", sagt Kerber. Gleich mehrere Indizien sprächen für den Verdacht. Zum einen habe der Mann seinen Wohnsitz und seine Arbeitsstelle in der Region, zudem sei am 6. November sein Handy in der Funkzelle am Tatort eingeloggt gewesen. Und: Er besitze ein silbernes Auto des Fabrikats, nach dem die Beamten zuvor bereits gesucht hatten.

Von dem Mann sei eine Speichelprobe genommen worden."Und gestern um 13.40 Uhr kam dann die Nachricht: Es handelt sich um den Spurenleger", sagt Kerber. Der 40-Jährige sei festgenommen worden und befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft.In der kleinen Stadt Endingen herrscht am Samstag Erleichterung über die Festnahme. "Sie haben aber lange gebraucht", sagt ein Anwohner. "Ich hätte mir gewünscht, dass es schneller gegangen wäre." Dennoch sei die Freude groß, sagt ein anderer Passant. "Man hat immer überlegt, ob die Mädchen abends alleine rausgehen können. Es war einfach ein Gefühl der Beklemmung im Ort, solange der Täter nicht gefasst war."