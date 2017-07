Endingen Carolin G.: Polizei bittet Ausland um Hilfe

»Es laufen Rechtshilfeverfahren mit verschiedenen europäischen Ländern, darunter mit Rumänien«, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag Medienberichte. Es gehe um eine Überprüfung, ob der mutmaßliche Täter, dem auch ein Mord im österreichischen Kufstein zur Last gelegt wird, für weitere Straftaten in Frage komme.

In Haft ist ein 40-jähriger Fernfahrer aus Rumänien. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Herbst die Joggerin in Endingen (Kreis Emmendingen) vergewaltigt und ermordet zu haben. Knapp drei Jahre davor soll er eine junge Französin in Österreich missbraucht und umgebracht haben.

Die Ermittler kamen dem Mann mithilfe von österreichischen Mautdaten und einer DNA-Analyse auf die Schliche. Er bestritt in ersten Vernehmungen die Vorwürfe, schweigt laut Polizei nun aber ganz.