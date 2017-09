Empfingen Zur Strafe hat es "Tatzen" gegeben

An einen Schulstreich kann er sich auch noch erinnern: "Wir haben einem Lehrer Blechdosen an sein Auto angebunden, womit der Lehrer dann unbemerkt durch die Gegend gefahren ist." Auch früher sei schon in der Schule geschummelt worden. Kronenbitter gesteht: "Insbesondere bei Geschichte und Vokabeltests habe ich gelegentlich mit Spickzettel geschummelt. Es gab dabei auch fast einen Wettbewerb in der Klasse, wer das beste Versteck für den Spickzettel hat. Das fanden wir aber weder schlimm noch peinlich, sondern eher ärgerlich, wenn wir erwischt wurden." Auch an das erste Verliebtsein in der Schule erinnert Kronenbitter sich: "Ich habe mich auch in Mitschülerinnen verliebt, die es aber nicht immer gemerkt haben", sagt er.