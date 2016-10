Empfingen Zünftiges Oktoberfest mit viel Bewegung

Ein weiteres Bewegungslied zur Musik orientierte sich an der Melodie "Mein Vater war ein Wandersmann". Auch hier hieß es "Bewegung macht uns froh. Bewegung tut uns allen Not". Zwischendurch wurden auch bekannte Volkslieder gesungen. Am Klavier begleitet Hilda Klaeden – 98 Jahre alt – souverän ohne Noten. Ein Sitztanz nach der Melodie "Schneewalzer" war ein weiterer Programmpunkt, der auch die Bewegung zur Musik zum Ziel hatte.

Die herbstliche Dekoration mit dem schönen Kürbis im Blick, erzählte Schmall, dass die Bewohner gemeinsam den Kürbis ausgehöhlt hatten. Zudem wurde ihm ein Gesicht geschnitzt und aus dem Inneren dann eine Kürbiscremesuppe gekocht.

Als weiteren Programmpunkt gab es noch einen Sketsch auf schwäbisch zu "ein Loch ist im Eimer, Karl-Otto". Gejodelt wurde auch noch, denn bei einem kleinen lustigen Wettbewerb ging es um die Frage, welcher Tisch am besten jodeln kann. Das Oktoberfest wurde mit einem gemeinsamen zünftigen Weißwurstessen mit Brezeln beendet.