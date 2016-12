Empfingen Zuckergehalt liegt bei zwölf Prozent

E mpfingen. Der katholische Kindergarten St. Georg Empfingen besuchte in Begleitung von Martina Bendle und Martina Welte die Firma GöHa in Empfingen. Anlass dieses Besuchs war das "Haus der kleinen Forscher" des Kindergartens. Der Kindergarten beschäftigt sich derzeit mit dem Projekt "Lebensmittel haltbar machen". Zu diesem naturwissenschaftlichen Projekt wurden unter anderem unbehandelte Orangen aus Sizilien benötigt – daher der Kontakt zu GöHa. Die Kinder wollen diese Orangen in Scheiben schneiden, mit Zucker kandieren, im Backofen trocknen, und dann mit getrockneten Apfelscheiben, Basilikum, Salz und anderen selbst gemachten Produkten auf dem Nikolausmarkt des Kindergartens verkaufen.

Bei ihrer Ankunft erfuhren die Kinder zuerst, woher die Orangen überhaupt kommen. Es wurde ihnen erklärt, was ungespritzt bedeutet und warum ungespritzte Orangen Saisonware sind. In der Halle staunten die Kinder, als sie die großen Stapel an Kisten mit den Orangen sahen. Zum Kosten bekam jedes Kind einen Becher frisch gepressten Orangensaft. Zudem durften sie einige Orangen und Mandarinen mitnehmen. Jetzt geht es im Kindergarten an die Arbeit.

Auch über die Hintergründe des Orangen- und Mandarinenhandels der Firma GöHa mit Sizilien erfuhren die Kinder einiges. Die Firma GöHa Reformkost feiert 2017 ihr 25-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde sie in Ratshausen, 1996 zog die Firma nach Empfingen. Sie handelt vor allem als Großhändler und für Großhändler mit Biosuppen und Soßen. Für den Privatkunden hat sie auch Bionudeln und Rapsöl im Angebot. Für die Suppen und Soßen hat GöHa eigene Rezepturen entwickelt, nach denen sie produzieren lässt. Die Verpackung selbst geschieht im Hause. Seit nunmehr elf Jahren bezieht GöHa, Inhaber Elsbeth und Edwin Götz, von den sonnigen Plantagen von Enzo Cappelloaus aus Ribera/Sizilien Orangen und Mandarinen. Beide Früchte sind Saisonwaren: Orangen von Mitte November bis Ende März, Mandarinen von Mitte November bis Mitte Januar.