Empfingen Ziel ist der Gipfel des Hochhäderichs

Empfingen. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die 14 Kameraden auf den Weg in Richtung Falkenhütte. Nach kurzweiliger Fahrt entlang des Bodensees über Lindau und Oberstaufen erreichten die Kameraden am Abend die Falkenhütte. Bereits bei der Ankunft wurden die Kameraden von den Wirtsleuten mit einem Umtrunk empfangen. Nach dem Abendessen ging man zum gemütlichen Teil über, wobei die gesangsstarken Kameraden unter anderem Empfinger Liedtexte zum Besten gaben. Großen Anklang und Unterstützung erhielt man von den Gästen der Falkenhütte, was für gute Stimmung im Wirtshaus sorgte.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Kameraden am Samstag das gesteckte Ziel dieses Jahr, den Gipfel des Hochhäderich, in Angriff nehmen. So führte die Tour über eine Gratwanderung zum 1566 Meter hoch gelegenen Gipfel des Hochhäderichs. Oben am Gipfelkreuz angekommen bot sich ein beeindruckender Rundumblick auf die Allgäuer Landschaft, das Bolgenacher Tal und die bereits schneebedeckten Berge. Weiter ging es talabwärts Richtung Hennenmoosalpe über Hochwies zum Alpengasthof Hörmoos, wo man sich nochmals stärkte, bevor sich die Jahrgänger auf den Rückweg zur Falkenhütte machten. Musikalisch begleitet von den Kameraden Harald Briegel (Gitarre) und Michael Blocher (Steirische) ließ man den Abend in gemütlicher und geselliger Runde ausklingen.

Am Sonntag trat man nach reichhaltigem Frühstück die Heimreise an. Als Zwischenziel steuerten die Kameraden das Food-Trucker-Fest am Seeufer in Bregenz an, wobei sich auch die Gelegenheit ergab, die Seebühne der Bregenzer Seefestspiele zu besichtigen.