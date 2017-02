Empfingen "Wir bringen Glück und Gesundheit"

Empfingen." Sie blicken zurück auf eine 5000 Jahre alte Tradition", so Stefan Celan. Heute gehören zu den Kurenti rund 6000 Leute.

In Empfingen waren 15 Mitglieder zu Gast. Seit 36 Jahren sind sie in einem Verein organisiert. Es gibt viele Gruppen. 32 Vereine haben sich in einem Bund zusammengeschlossen. Ihr Gedanke: Der Mensch ist nur ein kleiner Teil im Universum, dies wie die Tiere und Pflanzen. Der Mensch sollte zu den Menschen eine gute Beziehung haben.

In alter Tradition reisen sie von Stadt zu Stadt, um alles Böse zu vertreiben. "Alles, was böse ist, muss man wegwerfen. Wir bringen Glück und Gesundheit", so Stefan Celan. "Wir wollen das Bewusstsein der Menschen verändern." Stefan Celan und seine Truppe waren schon mehrmals in Deutschland. Burghausen ist die Partnerstadt von Ptuj.