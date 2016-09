Empfingen Wiesenstetter feiern für guten Zweck

Empfingen-Wiesenstetten. Der Orgelbauförderverein St. Stephanus Wiesenstetten organisiert auch in diesem Jahr das traditionelle Zwiebelbeeda-Fest im Dorfgemeinschaftshaus in Wiesenstetten. Die Organisatoren des Orgelbaufördervereins haben sich viel Mühe gegeben, um den hohen Standard des Festes zu halten und sogar noch zu steigern.

Besucher können sich in diesem Jahr auf gehaltvolle Zwiebelbeeda nach einem alten Wiesenstetter Rezept, ein dekoriertes Dorfgemeinschaftshaus und einen Weinbrunnen freuen. Ein Theaterstück wird am Samstagabend von der Wiesenstetter Theatergruppe dargeboten. Ein zusätzliches Rahmenprogramm mit Alleinunterhalter gibt es am Samstagabend mit der Wiesenstetter Musikkapelle, Quizfragen mit diversen Preisen sowie einem Infostand zur Situation der Wiesenstetter Orgel.

Festbeginn ist am Samstag um 18 Uhr. Beginn des Theaterstücks ist um 20.30 Uhr. Das Theaterstück hat den Titel "Lense ond Spätzle". Anschließend spielt der Alleinunterhalter Martin Pfeffer aus Wiesenstetten zum Tanz und Unterhaltung auf.