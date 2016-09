Empfingen Wie nehmen Kinder die Fasnet wahr?

Der Anlass zu dem Malwettbewerb ist die kommende Fasnet. Vom 10. bis 12. Februar feiert die Kulturgemeinschaft im nächsten Jahr ihren 66. Geburtstag mit den Empfinger Narrentagen und einem internationalem Narrentreffen: Dabei sollen die eingereichten Werke der kleinen Künstler die Narrentage bereichern.

Die von einer Jury – zusammengesetzt aus Personen, die mit Jugendarbeit und Kunst zu tun haben – prämierten Bilder sollen in Großformat gedruckt die Tälesee-Halle schmücken. Aber auch alle anderen abgegebenen Bilder kommen zu Ehren, verteilt auf Schaufenster im Ort, beim Zunftmeisterempfang. Auch eine Ausstellung über die gesamte Fasnetszeit ist angedacht, um die Wertschätzung für das Interesse der jungen Künstler an der Empfinger Fasnet zum Ausdruck zu bringen.

Gespannt ist die Kulturgemeinschaft auf den Blickwinkel der Kinder. Deshalb dürfen sie all das, was ihnen an der E’pfenger Fasnet so gefällt, künstlerisch auf die vorgeschriebene DIN-A3-Größe projizieren. Beim Fasnets-Schulunterricht, der schon mehr als ein Jahrzehnt zu Beginn der Fasnet die Drittklässler und das Empfinger Narrentreiben zusammenbringt, stellt man alljährlich fest, dass Kinder eine erstaunliche, oft für Erwachsene überraschende Wahrnehmung des närrischen Geschehens besitzen. Daher freut sich die Kulturgemeinschaft auf die künstlerische Antwort der Kinder zur Vielfalt der fünften Jahreszeit im Flecken.