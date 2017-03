Empfingen Wie geht es weiter mit Empfinger Hof?

Dieter Kinkelin, Bezirksvorsitzender des WTB Bezirk E, sagt unserer Zeitung: "Der Vertrag über die Nutzung der Tennisplätze wurde uns von Herrn Wycisk gekündigt. Er hat Verkaufspläne und eine andere Nutzung für die Tennisanlage geplant."

Der WTB, der zweimal wöchentlich auf zwei Plätzen in Empfingen trainiert, muss sich deswegen eine neue Trainingsmöglichkeit suchen. Nach Angaben Kinkelins ist die Kündigung zum 1. Mai wirksam. "Wir müssen unser Kontingent aus Empfingen ab dann in einer anderen Halle unterbringen", sagt er. Wohlgemerkt seien Freilufttennisplätze für den WTB nicht ausreichend. Zwar werde im Sommer auch draußen trainiert, aber eine Hallenanbindung sei unabdingbar, falls die Witterungsverhältnisse nicht geeignet sein. Aus diesem Grund kommen die Plätze des TC Empfingen auch nicht als neuer Trainingsort in Frage. Kinkelin sagt: "Wir sind gerade dabei, uns zu orientieren."

Etwas mehr verrät Bezirkstrainer Matthias Martin unserer Zeitung. Er sagt: "Am Mittwoch haben die ersten Gespräche stattgefunden. Aktuell geht die Tendenz hin zu Nehren (Kreis Tübingen) oder Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis). Es ist jedoch noch nichts spruchreif." Die beiden Orte seien jedoch geografisch gesehen praktisch für das Training. Martin sagt: "Wir haben Kinder aus den Landkreisen Zollernalb, Freudenstadt und Tübingen. Das wäre eine praktische Lösung, was den Anfahrtsweg angeht."