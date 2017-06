Empfingen Werbekampagne für Wahl startet

Empfingen. Der Empfinger Gemeinderat möchte es nicht dem Zufall überlassen, dass Bürgermeister Albert Schindler, der zum 31. Dezember in Rente geht, bei der Wahl am 15. Oktober einen fähigen Nachfolger bekommt. Bei einem Pressegespräch mit den Gemeinderäten Rudolf Walter, Peter Schäfer, Xaver Kleindienst sagt uns Walter: "Wir wollen nicht wie die Schlange auf das Kaninchen warten, sondern Kaninchen produzieren." Der Gemeinderat habe sich Gedanken gemacht, wie "gute Kandidaten" den Weg nach Empfingen finden könnten. Kleindienst sagt: "Die Bewerberzahl bei Bürgermeisterwahlen ist nicht mehr so hoch wie noch vor zwei bis drei Perioden." Absolventen der Verwaltungshochschule würden sich heutzutage nicht mehr sofort auf eine Bürgermeisterstelle bewerben, da andere Stellen auch gut bezahlt seien, aber weniger Zeit- und Arbeitsaufwand mit sich bringen würden. Kleindienst wisse von Gemeinden, in denen sich bis drei Wochen vor der Wahl kein Interessent gemeldet habe.

Dreiminütiger Film

Damit sich in Empfingen hoffentlich qualifizierte Interessenten melden, haben sich die Räte eine Kampagne einfallen lassen: Sie möchten an den Ortseingängen und an der Autobahn Plakate anbringen, um auf die Wahl hinzuweisen. Auch auf einer extra für die Wahl erstellten Internetseite möchte die Gemeinde Empfingen sich darstellen – unter anderem mit einem gut dreiminütigen Werbefilm, in dem die Gemeinde Empfingen und die Erwartungen an den neuen Bürgermeister dargestellt werden.