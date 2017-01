Empfingen "Weiterhin mit vollem Einsatz"

Schindler hatte auch zur finanziellen Situation einiges zu berichten, wurde und wird doch damit auch die Weiche für 2017 gestellt.

Im Baugebiet Kapellmeisterweg wurde eine Million investiert, zehn Bauplätze wurden erschlossen, davon sind bereits sieben verkauft. In das Baugebiet Fischinger Weg wurden zwei Millionen investiert. Es hat 63 Bauplätze, 45 davon befinden sich im Besitz der Gemeinde. Davon wiederum wurden in 2016 14 Plätze verkauft. Auch wurde das Flachdach der Grundschule mit 300 000 Euro saniert. Der Kindergarten in Wiesenstetten bleibt erhalten, muss aber saniert werden. Zudem siedelte sich erstmals eine Frauenärztin in Empfingen an, was für die Gemeinde ein großer Gewinn ist.

Für ein interkommunales Gewerbegebiet mit Horb ist auch eine Grundsatzentscheidung getroffen worden. Ziel von Empfingen ist es hier auch gleich die Nordumgehung zu integrieren.

Schindler präsentierte auch interessante statistische Zahlen: Die Einwohnerzahl stieg auf 4051 und hat damit um 40 Einwohner zugenommen. Es gab mehr Geburten (40) als Sterbefälle (33). Es gibt immer noch viele Baulücken, 115 an der Zahl.

Insgesamt 72 Besuche habe der Bürgermeister bei Empfingern im Jahr 2016 gemacht, anlässlich deren 80., 90. oder 95. Geburtstagen oder auch bei Goldenen, Diamantenen oder Eisernen Hochzeiten.

Danach folgte Schindlers Ausblick auf 2017. Es werde kräftig investiert. Unter anderem in den Rasenplatz, die Erweiterung DGH Wiesenstetten, Kauf des GWL für die FFW Empfingen Erneuerung des Rathausdaches, Fertigstellung des Baugebietes Fischinger Weg. Dank guter Rücklagen und einem Plus in der Kasse sei dies alles möglich.

Auch das Feiern dürfe im neuen Jahr nicht zu kurz kommen. Der Musikverein Empfingen wird 170 Jahre alt, der Männergesangverein 150 Jahre und die Narrenzunft 66 Jahre.

Anlässlich seines letzten Jahres als Bürgermeister versicherte Schindler, dass er auch weiterhin vollen Einsatz zeigen wolle. Seinem Nachfolger beziehungsweise seiner Nachfolgerin will er einen geräumten Schreibtisch und ein wohl vorbereitetes Feld überlassen.

Auch überregionale Ereignisse kamen in Schindlers Rede zur Ansprache. "2016 ist Geschichte. Es war weltpolitisch ein Krisenjahr – ein Jahr der Ängste", ging er auf die Anschläge ein. "Die Welt ist aus den Fugen geraten", so Schindler, – "hoffentlich reicht der ›Kitt‹ aus, um Risse abzudichten."

Bei den Landtagswahlen im März 2016 habe jeder fünfte von Empfingen eine Partei ohne Programm gewählt, erklärte Schindler. Das sei bedenklich. "Wir jammern auf hohem Niveau – den meisten geht es aber wirtschaftlich gut. Warum diese Missgunst- und Neidgesellschaft?", fragte Schindler in die Runde. Die Zahl der Asylbewerber ging zurück. Schindler ging dazu auch auf die vorläufige Unterbringung in Empfingen ein: "Ich werbe weiterhin für eine friedliche Koexistenz mit diesen Menschen im Rahmen unserer Gesetze und der Mitmenschlichkeit."