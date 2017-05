Empfingen Weit jenseits der Touristen-Regionen

Auf ihrer Reise mussten die beiden sich mit vielen Eindrücken auseinandersetzen und einige Probleme lösen. Trinkwasser und Essen, andere Kulturen, medizinische Versorgung, das Wetter oder Umgang mit offiziellen Stellen gehörten zu den Herausforderungen der Reise.

Bärbel Gerhardt und Johan de Vries schwangen sich im August 2015 nochmals auf die Räder, um Zentralasien, den Nahen Osten und Nordamerika per Rad zu erfahren. Über 41 000 Kilometer später, nach einer Reise durch 31 Länder auf vier Kontinenten, konnten sie feststellen, dass sie sich in jedem Land zuhause fühlten.

Ziele waren unter anderem Slowenien, Ungarn, Rumänien, Indien, die Türkei, Thailand (Bangok), Kambodscha, Vietnam, Laos, Malaysia, Kirgistan, Grenznähe zu Afghanistan, Australien, Neuseeland, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und der Iran.

In Indien erlebten die Radreisenden einen Kulturschock, ist es doch ein Land der großen Kontraste. Nur jede zweite Person habe einen Zugang zu einer Toilette. Aber Indien biete auch eine unbeschreibliche Gastfreundschaft. "Our Guest is our God", laute ein nachdenkenswerter Spruch. 44 Prozent der Inder verdienen weniger als einen Dollar am Tag.

Doch auch Rumänien ist ein unsagbar armes Land. "Es ist noch 100 Jahre zurück." In Iran erlebten die Fahrrad-Reisenden eine tolerante Sichtweise des Islam. "Der Respekt für andere Religionen ist die Grundlage des Islams" – so werde es in Teilen der normalen Bevölkerung gesehen.

Ein paar bleibende Erkenntnisse haben die beiden auf ihrer Weltreise gewonnen haben. Das Schicksal von Langzeitreisenden ist: "Du triffst Menschen, gewinnst Freundschaften und der Abschied fällt schwer." Eine Erkenntnis dabei: Es gebe auf der Welt mehr gute Menschen als schlechte.

"Die schönsten Erlebnisse gab es dort, wo es keine Touristen gibt." "Überall ist eine unbeschreibbare Gastfreundschaft zu finden." Als "Wildfremde" werde man gern aufgenommen. Man bekomme Schlafgelegenheiten und es gebe Einladungen zum Essen.

Bereits in ein paar Wochen, im Juni, wollen Bärbel Gerhardt und Johan de Vries wieder aufbrechen. Dieses Mal wollen sie in Europa bleiben.

Am Ende des Vortrags beantworteten die beiden noch Fragen. Zum Beispiel zum Thema Reisekasse. Die Versorgung mit Geld sei schwierig gewesen. Teils gab es Bankautomaten, teils mussten sie Bargeld mit sich führen. Eine Erfahrung lautet: "Vor einem Überfall braucht man keine Angst haben, denn wer mit dem Fahrrad fährt, hat sicherlich kein Geld."

Margrit Briegel sagte in ihren Dankesworten: "Hut ab, es ist richtig abenteuerlich, was wir da gesehen haben."