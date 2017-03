Empfingen Wahlen und Ehrungen der Chorgemeinschaft

Er fungierte auch beim Umbau des Vereinsheims in das Sänger- und Musikerheim als Bauleiter und hat weit über 500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Josef Kleindienst war im Sängerheim als Hausmeister ein überaus zuverlässiges Vereinsmitglied. Diese zusätzlichen Funktionen hat er jetzt abgegeben, ist aber weiterhin aktiver Sänger. In Würdigung dieser besonderen Verdienste durfte Josef Kleindienst vom Vorsitzenden Claus Haubold einen großen Geschenkkorb in Empfang nehmen.

Viele fleißige Sänger

Die fleißigsten Sänger Alfred Arndt (nie gefehlt) und Horst Neuendorf (zweimal gefehlt) aus Empfingen sowie Roland Hilzinger (nie gefehlt), Helmut Jakel (einmal gefehlt) und Horst Schlotterbeck (zweimal gefehlt) aus Mühlheim wurden mit einem Zinnkrug beschenkt.