Empfingen Waffeln der "Winkeldamen" beliebt

Empfingen-Wiesenstetten. Unzählige kleine Lichter an Bäumen und Büschen, Laternen an Hauseingängen und Lichterketten an Häusern empfingen die Besucher. Auch der Stern war da, aus langen Ruten gebundenen und beleuchtet stand er schützend über der heiligen Familie aus Ton in Kleinkindgröße in einem ärmlichen und mit Laternen beleuchteten Stall. Birgit und Edgar Fischer haben diese Krippe aufgebaut, die nicht nur Kinder fasziniert und der Hingucker in der Winkelstraße ist. Die Winkelsträßler mit ihrem Organisationsteam sind wieder einmal über sich selbst hinausgewachsen.

Winkelkapelle spielt altvertraute Weihnachtslieder

Drei selbstgezimmerte und liebevoll weihnachtlich geschmückte Hütten, knusprige Grillwürste, heiße Gulasch- und Kürbiscremesuppe und dampfender Glühwein sowie Punsch ließen eine zauberhafte Weihnachtsmarktatmosphäre aufkommen. Verführerisch duftende Waffeln mit Zimtzucker, von den "Winkeldamen" frisch gebacken, und selbst gemachte Leckereien wie gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Schokoäpfel und Winkel-Magenbrot lockten zahlreiche junge und ältere Dorfbewohner und Gäste aus den Nachbarorten zum Schwätzen und Verweilen an die Stehtische im Hof von Martin Dietz und Edgar Fischer.