Empfingen Vollzeit-Sheriff könnte sich rechnen

Empfingen. Müll, versperrte Einfahrten, ramponierte Laternenmasten und sogar Fäkalien. Vor allem Gewerbetreibende in der Nähe von Shell-Tankstelle und Lidl sowie Im Auchtert haben mit den vor allem abends wild parkenden Lkw zu kämpfen. Ein Unternehmer sagt unserer Zeitung: "Die Situation hat sich zwar gebessert, seit der Vollzugsbedienstete hier unterwegs ist, aber vor allem abends ist immer noch viel Lkw-Verkehr." Er hat auch eine Idee, wie das Problem vielleicht gemildert werden könnte: "Es ist schade, dass der Vollzugsbedienstete nur in Teilzeit beschäftigt ist und auch noch andere Aufgaben hat. Eine Vollzeitstelle würde sich für die Gemeinde bestimmt rechnen. Ich würde mit dem Doppelten an Strafzetteln rechnen."

Ein bekannter Brennpunkt ist nach wie vor der Lidl-Parkplatz. Offiziell dürfen Lkw überhaupt nicht auf den Parkplatz fahren. Doch das kümmert niemanden. Nicht einmal Lidl. Das Unternehmen behauptet zwar, den Parkplatz kontrollieren zu lassen. Doch besonders effektiv scheinen die Maßnahmen nicht zu sein. War vor wenigen Monaten die Schranke an der Auffahrt durch einen Lkw beschädigt worden, musste neulich ein Laternenpfahl daran glauben (Foto oben). Schief thront er am Rande des Parkplatzes.

Noch unangenehmer ist der Zustand Im Auchtert. Dort parken abends und nachts zahlreiche Lastwagen. Und nicht nur das. Geht man die Straße oberhalb des Trail Rider Saddle Shops entlang, offenbart sich, dass einige Fahrer dort nicht nur parken, sondern auch leben, feiern und wild ihre Notdurft verrichten. Wein- und Sektflaschen, Toilettenpapier, Dosen und weiterer Abfall säumen den Straßenrand.